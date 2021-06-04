Горняк22: Уважаемые

В настоящее время ситуация, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах края, остаётся сложной. В результате нарушений правил пересечения железнодорожных переездов люди гибнут и получают ранения различной степени тяжести.

Так, 24.07.2020 в 15:35 на 1 км автодороги «Подъезд к селу Озерки» Тальменского района Алтайского края гражданин Э., управляя транспортным средством «Урал», двигаясь со стороны автодороги Р-256 «Чуйский тракт», проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с железнодорожным подвижным составом. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли и 2 – получили ранения.

Кроме того, имеются факты нарушений правил пересечения железнодорожных переездов тяжеловесной, крупногабаритной техникой, в результате которых происходят столкновения с железнодорожными составами.

Так, 02.02.2021 в 15:45 на 32 км автодороги «М-52 – Курочкино – Ларичиха» гражданин Б., управляя транспортным средством «Камаз», с прицепом «ТМ3802», проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с железнодорожным подвижным составом. Водитель транспортного средства «Камаз» перевозил лес.

В период с 27 по 28 мая 2021 года на территории Поспелихинского района Алтайского края сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» проводилось профилактическое мероприятие, целью которого являлось предотвращение дорожно-транспортных происшествий, повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечениях автомобильных дорог и железнодорожных путей. Во время проведения мероприятия нарушений водителями транспортного средства не выявлено.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах!

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