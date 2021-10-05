Горняк22: Уроженец Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу мелкой взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Республики Таджикистан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу).

По данным следствия, в конце августа 2021 года на участке трассы в Тальменском районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением водителя из Республики Таджикистан. При проверке документов полицейские установили признаки состава административного правонарушения — нарушение порядка оснащения транспортных средств тахографом и отсутствие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За непривлечение к административной ответственности водитель попытался дать мелкую взятку, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось – сотрудник полиции сообщил о преступлении в дежурную часть.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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