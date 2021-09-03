Горняк22: Уроженцу Кыргызстана предъявлено обвинение в убийстве соотечественника — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 30-летнему уроженцу Республики Кыргызстан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в конце августа 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на участке местности в Кулундинском районе — поле, где осуществлял трудовую деятельность в сфере сельского хозяйства, вступил в конфликт с 44-летним соотечественником. В ходе ссоры он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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