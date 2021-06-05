Горняк22: «Уралвагонзавод» в Рубцовске оштрафовали за нарушение сроков поставки государственного оборонного заказа

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокуратурой города Рубцовска вскрыты факты нарушения Рубцовским филиалом АО «НПК «Уралвагонзавод» сроков поставки исполнения государственного оборонного заказа.

Как порталу «вРубцовске.ру» сообщил помощник прокурора г. Рубцовска Н.С. Чижевский, в нарушение условий контракта, заключенного с Министерством обороны РФ, изделия не были поставлены в срок, установленный государственным контрактом.

По результатам проверки, прокуратурой города в отношении начальника управления по коммерческой деятельности Рубцовского филиала АО «НПК «Уралвагонзавод» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ.

За указанное нарушение Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области привлекла должностное лицо Рубцовского филиала АО «НПК «Уралвагонзавод» к административной ответственности, в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Фото: shtrafsud.ru

Автор: vizitka01

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