Горняк22: Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин посетил СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Омбудсмен проверил условия содержания несовершеннолетних подследственных и женщин, а также провел прием по личным вопросам.

В сопровождении врио помощника начальника УФСИН России по Алтайскому краю по соблюдению прав человека в УИС капитана внутренней службы Елены Овсянниковой и руководства СИЗО-1 они совершили обход учреждения и провели прием подследственных по личным вопросам.

Омбудсмен проверил условия содержания несовершеннолетних и женщин. Совместно с сопровождающими был совершен камерный обход, где были отмечены коммунально-бытовые условия подследственных, так как во всех камерах, где содержаться женщины и несовершеннолетние есть холодильники, телевизоры и всё что регламентировано законодательством РФ.

В завершение был проведен прием по личным вопросам подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Всего на прием обратились семь человек. Один из вопросов был связан с оформлением инвалидности, а другие, с содействием в обжаловании приговора суда. Всем даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

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