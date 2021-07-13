Горняк22: Уникальный

Вновь обращаюсь к теме ленточных боров. Считаю, нужно напомнить жителям района о том, в каком уникальном уголке планеты мы живём. Ведь в Алтайском крае находятся 4 из пяти существующих в мире реликтовых ленточных боров, и на кромке одного из них располагаются несколько сёл нашего района.

Нужно ли говорить о нашей общей ответственности за благополучие (во всех смыслах этого слова) такого дара природы? Тысячелетиями этот сосновый лес преподносит людям все свои дары, цены которым, по большому счёту, нет и быть не может.

В электронных средствах массовой информации вы можете посмотреть множество Интернет-страниц, посвященных самым разным сторонам природной жизни наших уникальных лесов, их благотворному влиянию на окружающую среду и человека.

Например, вот что сообщается под заголовком «Ленточные боры Алтайского края» на сайте одной из туристических компаний (страница – http://www.vega-tur.ru/lentochnye-boy-altay.html).

Сказать, что ленточные боры Алтайского края уникальны, значит, ничего не сказать. Других таких просто нет на планете. Растут они в виде протяженных полос-лент, протянувшихся с северо-востока на юго-запад, вдоль прежней субширотной сети древнего стока, и разделены обширными степными пространствами. Мощными корнями деревья сдерживают миллионы тонн песка, кронами прикрывая Алтай от иссушающих ветров и песчаных бурь, долетающих сюда из Казахстана и Средней Азии. Нетрудно себе представить, что случится, если ленточный бор, выросший посреди степи, вдруг исчезнет – на месте плодородных земель и сельскохозяйственных угодий возникнет безжизненная пустыня с барханами и суховеями.

Ученые ведут отсчет возникновения ленточных боров с четвертичного периода. Около миллиона лет назад на Земле наступило похолодание. Снег, выпадавший зимой, не успевал полностью таять, и накапливался, образуя мощные ледники. Когда наступило общее потепление, талые воды от предгорий Алтая широкими потоками устремились по древнему руслу Оби на север, но, подпертые медленно отступающим ледником, были вынуждены повернуть в сторону Иртыша. После того как материковые льды сошли, а воды скатились в Полярное море, освободив Западно-Сибирскую низменность, окончательно сформировалось современное русло Оби. По готовым путям древних лощин потекли современные реки: Бурла, Барнаулка, Касмала, Кулунда, а на оставшихся толщах песка, принесенного в лощины древними реками, впоследствии выросли прекрасные сосновые леса, уникальные ленточные боры.

Этих удивительных лент – четыре, самая крупная из них, барнаульская, берет начало от Оби у г. Барнаула и тянется почти на 400 км. Её ширина невелика, лишь в некоторых местах достигает пятнадцати километров.

Касмалинская лента по величине примерно такая же, как барнаульская, расположена в лощине Приобского песчаного плато. Толщина песков здесь около 300-400 м. Барнаульский и Касмалинский лесные массивы сливаются воедино, образуя Гатский бор.

Алеусская лента невелика, она находится на севере Алтайского края, захватывая территорию Новосибирской области. Кулундинскнй бор лежит южнее Алеусского на несколько десятков километров.

Помимо ярко выраженных лент в алтайской степи сейчас есть еще несколько сосновых участков: у села Белоглазово в пойме Чарыша – Чупинский бор, по обоим берегам реки Кулунды – Крестьянский бор. Всего сосновые леса в крае растут на площади более миллиона гектаров.

Бор – естественное препятствие для ветра, защитный барьер среди степей Алтая. Ветер, ударяясь о стенку леса, теряет свою силу. Зимой здесь происходит большое накопление снега. Весной он тает медленнее, чем в открытой степи, так как деревья и кусты защищают снег от солнечных лучей и талые воды целиком уходят в почву, питая подземными водами речки и озера. А те, в свою очередь, создают особую атмосферу в лесах.

Помимо сосны в ленточных борах произрастают береза и осина, а по берегам рек – смородина, калина, боярышник, шиповник, ива, тополь. Травяной покров состоит из засухоустойчивых трав, есть лишайник, брусника, черника, костяника, на болотах — клюква. Осенью появляются грибы. Из млекопитающих водятся лоси, рыси, волки, дикие козы, лисы, белки, другие звери и птицы, включая крупных глухарей. Богато в видовом отношении представлены рыбы: окунь, щука, пескарь, чебак и др.

По всем канонам географической науки здесь, в степной зоне Алтайского края, не должно быть лесов. А они не только произрастают на удивление географам и почвоведам, но и протянулись параллельно расположенными по отношению друг к другу лентами разной длины. Сосновые боры являются излюбленным местом отдыха населения близлежащих городов и населенных пунктов. Здесь располагаются базы отдыха, санатории, детские летние лагеря, лечебницы – все, что способствует поддержанию работоспособности и здоровья человека во все времена года. Здесь встречаются различные реликтовые виды растений, обитают редкие виды животных, занесенные не только в Красную книгу Алтайского края, но и России.

О ленточных борах сохранилось старинное предание, повествующее о том, как Бог ветра пролетал над этими землями и увидел прекрасную девушку с красивым именем Айгуль. Он решил переселить ее в свой заоблачный замок и так, задобрив подарками дивными, уговорить выйти за него замуж. Но девушка знала, что любить такого не просто, ветер все время менял свой характер, изменяя настроение, был «ветреником» и часто улетал из дома. Айгуль услышала, как ветер тихо стал к ней подкрадываться, принеся с собой запах диковинных цветов, она испугалась участи быть оторванной от родных мест и побежала по лугу домой. Но Ветер превратился в Ураган, догнал красивую беглянку, и, подхватив её, унес в свои поднебесные чертоги. Айгуль плакала, и там, куда падали ее слезинки, появлялись мелкие озера, а ленты зеленые, которыми она косы подвязывала, пояски нарядные слетели и понеслись к земле. Там, где они упали, леса выросли, чтобы братьям путь указать, где сестру искать. Только вот о том, нашли ли они её или нет, неизвестно.

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Посмотрите на иллюстрациях, какими видятся ленты боров с борта космического аппарата, и какой совершенной красотой мы можем любоваться здесь, на земле, но порой просто проходим мимо, потому что нам привычны эти пейзажи.

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