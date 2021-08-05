Горняк22: Указом Президента РФ назначен первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2021 № 441 и Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 30.07.2021 № 542-кт на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю назначен полковник юстиции Колесниченко Игорь Владимирович.

Колесниченко Игорь Владимирович в 1993 году окончил Алтайский государственный университет. С 1993 года последовательно занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры Индустриального района города Павлодара Павлодарской области Республики Казахстан. После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.

С 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в должности руководителя организационно-аналитического отдела, руководителя контрольно-следственного отдела.

Имеет многочисленные награды и поощрения.

Этим же Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2021 № 441 и Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 30.07.2021 № 542-кт руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Хвостов Андрей Михайлович освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

До назначения руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю исполнять обязанности будет первый заместитель полковник юстиции Колесниченко Игорь Владимирович.

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