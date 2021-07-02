Горняк22: Уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Михайловском районе с гибелью четырех человек, в том числе 14-летнего подростка, передано для дальнейшего расследования в следственные органы СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

29 июня 2021 года в Михайловском районе произошло дорожно — транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, в том числе 14-летний подросток. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором Михайловского района по ходатайству руководителя Кулундинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уголовное дело передано для дальнейшего расследования из органов внутренних дел.

По предварительным данным следствия, на участке трассы между райцентром Михайловское и селом Ракиты в Михайловском районе столкнулись два автомобиля иностранного и отечественного производства. В результате ДТП погибли два мужчины и женщина, в том числе 14-летний юноша.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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