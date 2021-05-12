Горняк22: Учиться стали больше. Уровень образования жителей Алтайского края возрастает

|

11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Уровень образования жителей Алтайского края неуклонно от десятилетия к десятилетию возрастает. Об этом свидетельствуют данные последних четырех проведенных в стране Всероссийских переписей населения разных лет, — сообщает Алтайкрайстат.

Всероссийская перепись населения проходит в стране раз в десять лет. Последний раз она проводилась в 2010 году и была намечена на 2020 год, но из-за пандемии масштабное статистическое мероприятие пришлось перенести сначала на апрель, а позже на осень 2021 года.

По итогам последнего статистического мероприятия уровень образования населения Алтайского края постоянно повышается. Эту тенденцию подтверждает анализ изменений уровня образования жителей края за межпереписные периоды 1970-2010 годов.

Если в 1970 году из 1 000 человек в возрасте 15 лет и более лишь 196 имели высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) образование, то в 1979 году — 356 человек, в 1989 году — 580 человек, в 2002 году — 730 человек, в 2010 году — 783 человека.

Более половины жителей региона в возрасте 15 лет и более имеют профессиональное образование — высшее, включая послевузовское, среднее и начальное. За 2002-2010 гг. численность специалистов с высшим профессиональным образованием увеличилась в Алтайском крае почти на треть, со средним профессиональным образованием — на 53,4 тыс. человек или на 9,3%, а количество лиц с начальным профессиональным образованием, напротив, уменьшилось в 2,3 раза.

Впервые по итогам последней переписи населения были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования. Из общей численности лиц с высшим профессиональным образованием степень бакалавра имели 11,1 тыс. человек (3,2%), специалиста — 327,1 тыс. человек (95,0%) и магистра 6,2 тыс. человек (1,8%).

Также в ходе последней Всероссийской переписи населения 2010 года была впервые получена численность лиц, имеющих ученую степень. На дату проведения статистического мероприятия в Алтайском крае насчитывалось 4 825 кандидатов и 666 докторов наук.

Насколько изменился уровень образования жителей региона за последние годы подскажет ближайшая Всероссийская перепись населения, которая по планам состоится уже в этом году. В числе прочего будет получена статистическая информация о национальности, рождаемости и многом другом.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК