Горняк22: Ученые рассказали когда будет пик нашествия мошек в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пик нашествия мошек в Алтайском крае придется на середину лета, — сообщает ИА «Амител» со ссылкой на утверждение ученых.

Как пишет агентство учёные отмечают, что период по численности гнуса в регионе уже сейчас можно назвать аномальным, а пик мошкары ещё впереди.

На популяцию мошек во многом влияет хорошая солнечная погода, а разлетаться они способны на достаточно большие расстояния после появления потомства. Поэтому назойливую мошку жителям Алтайского края придётся терпеть ещё несколько недель.

Спасти ситуацию могла бы обработка территорий, но сейчас все силы, видимо, брошены на борьбу с коронавирусом и другие проблемы остаются незамеченными.

Фото: steemit.com

Автор: vizitka01

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