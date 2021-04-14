Горняк22: Участники организованной группы признаны виновными в хищении домашних животных и иного имущества у жителей региона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Смоленского района. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (организация кражи, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на совершение умышленного уничтожения чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельств), п. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное с угрозой применения насилия, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого преступления) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, несовершеннолетней). Также признаны виновными три участницы преступной группы: 32-х летняя местная жительница, ее 16-летняя дочь и 25-летняя сестра, обвиняемые в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

По данным следствия и суда, в 2018 году житель Смоленского района организовал группу с целью хищения домашних животных и иного имущества с территории домовладений жителей сельской местности Алтайского края. Для участия в группе он привлек свою сожительницу и ее сестру. Кроме того, путем угроз, он заставил совершить несколько краж несовершеннолетнюю дочь сожительницы. С мая по ноябрь 2018 года участники орггруппы, проникая незаконно в хозяйственные постройки жителей Алтайского, Смоленского, Петропавловского, Быстроистокского, Бийского, Солтонского, Советского районов, похищали домашних животных – кур, лошадей свиней, овец, а также иное ценное имущество. Вопросами организации преступлений, хранения и сбыта похищенного, занимался обвиняемый. Всего за 8 месяцев участниками организованной группы совершено 32 кражи на сумму более 1 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе предварительного следствия доказана причастность организатора группы к покушению на уничтожение чужого имущества. Так, в начале декабря 2018 года, находясь в гостях у своего брата, на почве личных неприязненных отношений, он поджог принадлежащий родственнику автомобиль, причинив значительный материальный ущерб. А в сентябре прошлого года изнасиловал 16-летнюю племянницу своей сожительницы.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил наказание организатору группы в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другим участникам группы в виде 5 лет 10 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, а ее несовершеннолетней участнице 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК