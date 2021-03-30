Горняк22: Участие

Старшее поколение нашего района прекрасно помнят людей с нарукавными повязками красного цвета, имеющими яркую надпись «ДРУЖИННИК». Дружинники, не считаясь с личным временем, мужественно принимали активное участие в охране общественного порядка совместно с сотрудниками милиции при патрулировании улиц и автодорог района, при проведении массовых, рейдовых и оперативно – профилактических мероприятий, добросовестно выполняя поставленную задачу по обеспечению безопасности граждан и охраны правопорядка на территории города Новичихинского района. Обычно дружинники в группах по несколько человек патрулировали улицы города, периметр территории предприятий и следили за порядком в общественных местах. Они имели достаточно широкие полномочия, в частности имели право задержать человека и доставить его в отделение милиции. Таким образом, несколько человек без проблем справлялись с мелкими правонарушителями, хулиганами, пьяницами, нарушителями тишины и т.д.

История

В Советской России в 1927 году появились «сельские исполнители» — помощники милиции в сельской местности, а в 1930 году Постановлением Совнаркома были созданы «Общества содействия органам милиции и уголовного розыска», впоследствии преобразованные в бригадмилы (бригады содействия милиции) при отделениях милиции.

На начало 1941 года в бригадмилах состояло до 400 тысяч добровольных помощников милиции. Во время Великой Отечественной войны бригады содействия милиции использовались для комплектования народного ополчения, а также как пожарные и санитарные дружины, команды местной противовоздушной самозащиты. После войны бригадмилы продолжили работу по борьбе с преступностью, предупреждению нарушений общественного порядка и проведению воспитательной работы вплоть до середины 50-х годов, когда им на смену пришли ДНД — добровольные народные дружины.

Первые ДНД были созданы в инициативном порядке в 1955–1957 годы коллективами нескольких предприятий Ленинграда для охраны общественного порядка. Впоследствии это движение получило поддержку со стороны профсоюзных и партийных организаций и приобрело массовость создания ДНД в других крупных промышленных городах России.

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Это постановление можно считать началом официального существования ДНД в Советском Союзе. В 1984 году в СССР насчитывалось свыше 280 тысяч дружин и 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка, в которых участвовали 13 млн. дружинников. Ежедневно на дежурство выходили до 400 тысяч человек, ими были задержаны тысячи преступников и предотвращено множество правонарушений.

Добровольные народные дружины внесли значительный вклад в противодействие преступности в СССР. В общей сложности, за первые 25 лет работы дружин, свыше 800 дружинников были награждены правительственными орденами и медалями, более 6 тысяч — награждены медалью «За отличную службу по охране общественного порядка«, ещё несколько тысяч были награждены почётным знаком «Отличный дружинник», Почётными грамотами и ценными подарками.

Как отмечал министр внутренних дел, дружины становились хорошей школой для отбора и начальной подготовки кадров советской милиции: только в 1984 году по рекомендации со стороны партийных, комсомольских организаций и трудовых коллективов на службу в органы министерства внутренних дел было отобрано свыше 3 тыс. человек, имевших опыт работы в составе ДНД — «И это были уже морально и профессионально подготовленные люди».

В 1991 году, после запрета КПСС и роспуска ВЛКСМ, дружины прекратили своё существование, а их имущество, как и имущество многих других общественных и профсоюзных организаций, было изъято или приватизировано.

Наше время

В целях создания условий для перехода организации привлечения населения к охране общественного порядка от старой к новой правовой форме, повышения эффективности привлечения общественности к оказанию содействия полиции по охране общественного порядка, 04 апреля 2014 года был опубликован Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», который вступили в законную силу с 04 июля 2014 года.

В соответствии с указанным законом в Администрацию Новичихинского района были направлены предложения о внесении изменений и дополнений в действующие на территории обслуживания пункта полиции по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский» программы профилактики, которые бы предусматривали оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка. Направлен отчет о реальной потребности членов дружин и организаций правоохранительной направленности, исходя из складывающейся оперативной обстановки на территории района, который определен во взаимодействии с органами местного самоуправления.

5 февраля 2015 года состоялось учредительное собрание самых активных граждан с. Новичихи, которыми единогласно было принято решение о создании на территории Новичихинского района «Народной дружины муниципального образования Новичихинского района Алтайского края», был принят Устав, выдвинута и утверждена кандидатура командира народной дружины Брыксина Юрия Витальевича — пенсионера МВД России.

11 февраля 2015 года Устав «Народная дружина муниципального образования Новичихинского района Алтайского края» утвержден и внесен в региональный реестр Главного управления МВД России по Алтайскому краю за № 87.

На сегодняшний день «Народная дружина муниципального образования Новичихинского района Алтайского края» является одной из крупных организаций правоохранительной направленности Новичихинского района, членство которой достигло 30 человек, которые проживают в 10 населенных пунктах нашего района. За пять лет работы, народные дружинники совместно с сотрудниками пункта полиции по Новичихинскому району самоотверженно принимали участие в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан и охране правопорядка на территории Новичихинского района, такие как: патрулирование улиц сел; охрана правопорядка при проведении дискотек; «Дни профилактики»; «Вербное воскресенье»; «Пасха Христова; «Красная Горка»; «Эстафета Победы»; «Первомайский митинг»; мероприятия посвященные Победы в ВОВ, а так же при проведении следственных действий и иных мероприятий. С участием народных дружинников было раскрыто более 10 преступлений, в том числе незаконный оборот наркотиков и боеприпасов. Выявлено более 100 административных правонарушений.

По результатам каждого года, в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», самым активным членам народной дружины, в обязательном порядке осуществляется моральное и материальное стимулирование.

В соответствии с указанным Законом так же может предоставляться во время исполнения обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования. Может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших, федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка, устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка, а также использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной защиты, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Желающие вступить в членство «Народная дружина муниципального образования Новичихинского района Алтайского края» могут обратиться в пункт полиции по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский» по адресу: с. Новичиха ул. Космонавтов, 5, тел. 2 21 83, либо к главам администраций сельских советов района.

Начальник пункта полиции по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский»,

майор полиции А. В. Кротов.

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