Горняк22: Учащийся школы в Крутихинском районе предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении учащегося одной из школ Крутихинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

По данным следствия, в апреле 2021 года житель Крутихинского района утерял свой паспорт, в котором находилась банковская карта. Школьник, найдя карту, решил воспользоваться находящимися на ней денежными средствами. Он несколько раз совершил покупки в торговых точках на сумму более 3 тысяч рублей, используя способ бесконтактной оплаты. Противоправные деяния принесли значительный материальный ущерб владельцу карты, так как он является пенсионером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном и возместил причиненный ущерб. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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