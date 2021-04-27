ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Учащийся колледжа в городе Барнауле предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств с банковской карты — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего учащегося одного из колледжей города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2019 года обвиняемый нашел на улице в городе Барнауле банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Увидев, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, молодой человек в магазинах и баре совершил несколько покупок на общую сумму более 8 тысяч рублей, причинив значительный материальный ущерб владелице банковской карты.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 28.04.2021

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