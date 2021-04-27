Горняк22: Учащийся колледжа в городе Барнауле предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств с банковской карты — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего учащегося одного из колледжей города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

По данным следствия, в июле 2019 года обвиняемый нашел на улице в городе Барнауле банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Увидев, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, молодой человек в магазинах и баре совершил несколько покупок на общую сумму более 8 тысяч рублей, причинив значительный материальный ущерб владелице банковской карты.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК