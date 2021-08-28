Горняк22: У жителей с.Романовка Рубцовского района после публикации в СМИ решился вопрос по подвозу детей в детский сад » Городской портал — вРубцовске.ру

|

27 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Несколько лет жители села Романовка, расположенного в Рубцовском районе не могли добиться выделения автобуса для подвоза детей в детский сад, который находится в соседнем населенном пункте.

Пройдя множества инстанций и отчаявшись в решении проблемы, местные жители обратились, в марте текущего года, за помощью в редакцию портала «вРубцовске.ру».

После публикации материала на нашем портале, вопрос о выделении автобуса сдвинулся с мертвой точки. А, накануне, в редакцию издания пришла благодарность от жителей села, чьи дети теперь будут организованно ездить в детский сад.

«Добрый день хотела бы вас поблагодарить, от всех жителей нашего села. После вашей публикации про детский автобус для подвоза детей в детский сад нам удалось получить его 😉, и теперь наши детки пойдут в садик. Огромное спасибо», — написала в редакцию портала «вРубцовске.ру» жительница села Романовка, которая весной обращалась к нам за помощью.

В свою очередь редакция портала «вРубцовске.ру» выражает благодарность властям, которые обратили внимание на поднятую проблему и оперативно приняли меры для ее решения.

Фото: pushchino.msr.mosreg.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК