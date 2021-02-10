Горняк22: У одного из погибших при сходе снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае остались несовершеннолетние дети • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: У одного из погибших при сходе снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае остались несовершеннолетние дети

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. После трагического случая в Заринском районе органами власти Алтайского края будут даны особые поручения по обеспечению безопасности на предприятиях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, как мы уже сообщали ранее, 8 февраля текущего года в Заринском районе, на станции Смазнево произошел несчастный случай при обрушении снега с крыши зернохранилища. Во время организованных работ по уборке снега погибли 4 работника СПК им. Фрунзе, еще один с травмами госпитализирован. В настоящее время компетентные органы проводят расследование.

По официальным данным, самому младшему из погибших было 23 года, старшему — 59 лет. У одного из погибших остались двое несовершеннолетних детей.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

ИСТОЧНИК

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