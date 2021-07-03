Горняк22: У местного жителя в Рубцовске полицейские изъяли более килограмма марихуаны » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в Рубцовске сотрудники полиции в квартире у местного жителя обнаружили и изъяли наркотическое средство. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщили в пресс-службе МО МВД России «Рубцовский».

В ходе осмотра места происшествия в квартире по улице Тихвинской сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения, принадлежащий хозяину жилища 1987 года рождения. Согласно заключения эксперта, изъятое является частями растения, содержащего наркотическое средство — каннабис (марихуана) массой 1060 граммов. Задержанный пояснил, что нарвал коноплю для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

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