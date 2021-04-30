ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Троицким МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего по неосторожности ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
8 часов Ago

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Троицкого района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в сентябре 2020 года в одном из сел Троицкого района обвиняемый пришел к друзьям, где увидел свою супругу, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Немного побыв в гостях, он стал просить жену пойти домой, так как там их ждали двое несовершеннолетних детей. Женщина отказывалась уходить, однако он вывел ее на улицу. Супруга по-прежнему не хотела идти и стала оскорблять мужчину. Чтобы успокоить женщину, обвиняемый нанес несколько ударов по ее лицу и голове руками и увел домой. На следующий день потерпевшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал, пояснив, что ранее он никогда не причинял жене телесных повреждений. Следствием установлена причинно-следственная связь между действиями обвиняемого и наступившими последствиями, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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