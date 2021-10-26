Горняк22: Трое жителей города Барнаула признаны виновными в совершении преступлений против половой свободы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам 37 и 27 лет, а также 20-летней девушке. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека).

По данным следствия и суда, в начале апреля 2021 года в городе Барнауле 20-летняя осужденная из личных неприязненных отношений решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка. С этой целью она арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин, а затем обманным путем позвала девушку в гости. После того, как потерпевшая зашла в жилище, присутствующие стали избивать ее и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку и совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После того, как злоумышленники уснули, потерпевшая выбралась из квартиры через окно и, находясь на карнизе жилого дома, позвала на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия осужденные своей вину не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание каждому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплате штрафа в пользу потерпевшей в размере 500 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК