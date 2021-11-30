ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Трое несовершеннолетних жителей города Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора троим 17-летним жителям города Бийска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2  ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья,   с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные  с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, а именно, незаконное изготовление в целях распространения, публичной демонстрации, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года в городе Бийске трое подростков – юноша и две девушки пришли домой к ранее знакомой 18-летней жительнице, которую попросили прогуляться, чтобы обсудить денежный долг. Пройдя на пустынный участок местности возле реки Бия, подростки, угрожая ножом,  заставили девушку снять с себя одежду, после чего стали жестоко ее избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой, вымогая отдать несуществующий денежный долг, а также забрав имеющиеся при ней деньги и кольцо. Осужденные унижали потерпевшую и снимали происходящее на телефон. После содеянного они проследовали вместе с девушкой к ней домой, где продолжили издевательства, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Шантажируя потерпевшую, подростки, посредством популярной социальной сети разместили ее фотографии интимного характера на принадлежащей девушке странице, а также разослали фото и видео ее знакомым.

В ходе предварительного следствия каждый из молодых людей вину признал частично, перекладывая ответственность и вину друг на друга. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимым наказание от 5 лет 2 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Судом апелляционной инстанции одному из виновных, достигшему после вынесения приговора совершеннолетия, определено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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