Горняк22: Трое несовершеннолетних жителей города Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора троим 17-летним жителям города Бийска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, а именно, незаконное изготовление в целях распространения, публичной демонстрации, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года в городе Бийске трое подростков – юноша и две девушки пришли домой к ранее знакомой 18-летней жительнице, которую попросили прогуляться, чтобы обсудить денежный долг. Пройдя на пустынный участок местности возле реки Бия, подростки, угрожая ножом, заставили девушку снять с себя одежду, после чего стали жестоко ее избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой, вымогая отдать несуществующий денежный долг, а также забрав имеющиеся при ней деньги и кольцо. Осужденные унижали потерпевшую и снимали происходящее на телефон. После содеянного они проследовали вместе с девушкой к ней домой, где продолжили издевательства, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Шантажируя потерпевшую, подростки, посредством популярной социальной сети разместили ее фотографии интимного характера на принадлежащей девушке странице, а также разослали фото и видео ее знакомым.

В ходе предварительного следствия каждый из молодых людей вину признал частично, перекладывая ответственность и вину друг на друга. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимым наказание от 5 лет 2 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Судом апелляционной инстанции одному из виновных, достигшему после вынесения приговора совершеннолетия, определено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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