Горняк22: Три школьника погибли в ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру
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29 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников.
По данным следствия, днем 29 ноября 2021 года на железнодорожном переезде в Тальменском районе произошло столкновение легкового автомобиля и снегоуборочного поезда. В результате ДТП погибли трое 8-летних детей — девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.
В рамках расследования следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следственными органами СК зарегистрирована процессуальная проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. В ходе проверки следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности.
Фото и видео: предоставил Следственный комитет Алтайского края