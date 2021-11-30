ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Три школьника погибли в ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 минут Ago

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29 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников.

По данным следствия, днем 29 ноября 2021 года на железнодорожном переезде в Тальменском районе произошло столкновение легкового автомобиля и снегоуборочного поезда. В результате ДТП погибли трое 8-летних детей — девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.

В рамках расследования следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следственными органами СК зарегистрирована процессуальная проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. В ходе проверки следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности.

Фото и видео: предоставил Следственный комитет Алтайского края

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