Горняк22: Токай Керимов: создание письменности для бесписьменных языков – ключевой шаг для их сохранения » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В многонациональной России залогом единства может стать разнообразие языков, культур и народностей. Сохранение национальных языков – одно из основных направлений деятельности фонда «Национальное Возрождение», возглавляемого бизнесменом и меценатом Токаем Керимовым.

От нефти к культуре

Токай Керимов сосредоточился на деятельности фонда несколько лет назад – после того, как ушел с руководящих постов в бизнесе. Ранее Токай Керимов возглавлял ОАО «НафтаГаз», занимающееся бурением нефтяных и газовых скважин. Но уже тогда Керимова Токая Арифовича знали как активного общественного деятеля. Он занимался в числе прочего и проектами, связанными с деятельностью Федеральной лезгинской национально-культурной автономии. Одним из направлений деятельности ФЛНКА, основанной его отцом Арифом Керимовым, стала как раз поддержка национальных языков – прежде всего лезгинского. Президент ФЛНКА Ариф Керимов ставил вопрос об особой важности сохранения языков и перед международной аудиторией, несколько лет назад выступив в ООН.

Его сын продолжил дело отца, а сохранение языков стало одним из ведущих направлений в деятельности фонда «Национальное Возрождение». К примеру, в небольшом по площади регионе России, Дагестане, их только официально зарегистрировано более тридцати, а количество диалектов превышает сотню! При этом тотальный диктант сумели организовать только на четырнадцати языках. Кому-то и эта цифра покажется чрезмерной, но специалисты бьют тревогу: уникальные речевые характеристики живущих в Дагестане народов могут исчезнуть, раствориться в глобальной культуре. И эта потеря будет невосполнимой.

Сохранить язык – сохранить народ

По мнению Токая Арифовича Керимова, «создание письменности для бесписьменных языков Дагестана – это ключевой шаг для сохранения языков».

Одна из задач фонда «Национальное Возрождение» – хотя бы отчасти исправить ситуацию, дать исследователям возможность заниматься любимым, но, увы, на данный момент совсем не прибыльным делом.

«У многих существует ощущение, что жизнь кипит как-то в районе Москва – Петербург. Так и в исследованиях: обсуждается очень много важных тем – история династии Романовых или развития Государства Российского, что, безусловно, важно и нужно, но исследователи не рассматривают менее масштабные вопросы. Где мы можем узнать о малочисленных коренных народах нашей страны? Почти нигде», – сокрушается Токай Керимов.

Необходимо разработать научное описание каждого языка, создать словари, сохранить письменность, если она есть, и создать ее, если пока развитие языка не дошло до этого этапа. Вторым шагом станет налаживание системы преподавания на этих языках.

Более 20 направлений

Поддержка национальных языков – не единственное направление работы фонда «Национальное Возрождение». Всего их будет около двадцати.

Уже сформирована система работы фонда:

· отбор на конкурсной основе проектов научно-практических исследований в области национальной культуры, истории, языка, литературы;

· организация конференций на базе проведенных исследований с участием отечественных и международных специалистов и представителей власти;

· издание учебной литературы, книг по истории и периодики;

· организация единого сайта и групп в соцсетях для размещения контента.

Также рассматривается возможность вручения стипендий молодым специалистам. Материальная поддержка ученых должна стать стимулом для дальнейшего изучения национальных языков и культур.

Автор: vizitka01

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