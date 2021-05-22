Горняк22: Теплая и сухая погода скоро вернется в Алтайский край

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу этой недели в регион вернется теплая и сухая погода.

Так, в крае 21 и 22 мая еще возможны ночные заморозки. Дневные температуры 21 мая составят +12… +17 градусов, 22 мая будет еще теплее, 18-23 градуса тепла, а в воскресенье, 23 мая, столбики термометров поднимутся до +29.

Фото: news.nashbryansk.ru

Автор: vizitka01

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