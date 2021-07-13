ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Сжигание

Горняк22
11 часов Ago

Государственный пожарный надзор информирует о том, что  во время уборки частных усадеб запрещается сжигание сухой растительности и мусора на территории села.

Утилизация таких отходов должна осуществляться на сельских свалках. Осенью отделом государственного пожарного надзора будут проводиться рейды. В случае выявления фактов сжигания сухой растительности и мусора будут применяться меры административного воздействия, в соответствии с КОАП РФ, такие как, наложение штрафа на граждан  в размере 1500 рублей.

ИСТОЧНИК

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ГОРНЯК22 13.07.2021

Горняк22: Представляем вашему вниманию статью, опубликованную в ведомственной газете «Следственный комитет РФ» о деятельности сотрудников СК России по Алтайкому краю по оказанию помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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