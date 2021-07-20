Горняк22: Свыше миллиарда рублей выделено на ремонт объектов системы образования в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году в Алтайском крае приступили к капремонту объектов системы образования в 36 районах и 5 городах. В регионе в текущем году идет ремонт в 90 школах, 30 детских садах и 4 учреждениях дополнительного образования, предварительный объем финансирования составляет свыше одного миллиарда рублей.

В числе основных видов работ — замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, систем отопления, фасадов, пищеблоков, обеденных залов, спортивных залов, а также общестроительные работы. В остальных образовательных организациях Алтайского края запланировано проведение косметического ремонта в рамках подготовки к новому учебному году.

При планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020/2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора. Об этом сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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