Горняк22: Сведения о владельцах ранее учтенных объектов недвижимости будут включены в ЕГРН » Городской портал — вРубцовске.ру

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13 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Органы государственной власти и местного самоуправления получили право самостоятельно уточнять информацию о владельцах заброшенных домов, земельных участков, иных объектов недвижимости. Такой закон вступил в силу 29 июня 2021 года. Всего в России информация примерно о 25 млн. объектов не внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Согласно Федеральному закону номер 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, межведомственное взаимодействие муниципалитетов и Росреестра позволит пополнить данные ЕГРН. Реализацией закона займутся органы государственной власти и местного самоуправления. Никаких действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не потребуется.

Муниципалитеты проведут всю необходимую работу — самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т. д. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

Также закон предусматривает возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это будет осуществляться на основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового инженера.

«Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация закона обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адрес электронной почты, почтовый адрес), — отмечает Людмила Докукина, начальник отдела государственно регистрации недвижимости номер 1 Управления Росреестра по Алтайскому краю. — Это позволит органу регистрации прав оперативно направлять в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположение границ смежных земельных участков во избежание возникновения земельных споров.

При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может самостоятельно зарегистрировать свое ранее возникшее право. Для подачи заявления о регистрации права правообладателю нужно обратиться в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом на объект недвижимости. Госпошлина за государственную регистрацию права, возникшего до 31.01.1998, не взимается».

Что такое ранее учтенный объект?

Ранее учтенными считаются объекты недвижимости, технический или государственный учет которых осуществлен до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года номер 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (до 01.03.2008).

Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных сведений о правообладателях объектов недвижимости является отсутствие в правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах сведений о правообладателях в объеме, позволяющем однозначно определить владельца объекта (например, реквизиты документа, удостоверяющего личность), а также отсутствие волеизъявления правообладателя такого объекта на регистрацию прав на него.

Фото: tarasovskiy.mfc61.ru

Автор: vizitka01

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