Горняк22: Суды за год изъяли у российских чиновников имущества на 74 миллиарда рублей

|

21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2020 году суды постановили изъять у чиновников незаконно нажитого имущества общей стоимостью более 74 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин, — пишут «Известия».

Балдин сообщил, что в прошлом году прокуроры инициировали более 400 процедур контроля за расходами. В суды было направлено 53 исковых заявления, на конец отчетного периода судами удовлетворено 38 исков на общую сумму более 74 млрд рублей.

По его словам, прокуроры проводят специальные проверки и в случае, если законность происхождения денежных средств или имущества не подтверждается, прокурор обращается в суд, причем обязанность по доказыванию законности приобретения собственности ложится на чиновника.

Фото: strana-rf.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК