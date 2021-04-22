Горняк22: Суды за год изъяли у российских чиновников имущества на 74 миллиарда рублей

Горняк22: Суды за год изъяли у российских чиновников имущества на 74 миллиарда рублей22.04.2021
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21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2020 году суды постановили изъять у чиновников незаконно нажитого имущества общей стоимостью более 74 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин, — пишут «Известия».
Балдин сообщил, что в прошлом году прокуроры инициировали более 400 процедур контроля за расходами. В суды было направлено 53 исковых заявления, на конец отчетного периода судами удовлетворено 38 исков на общую сумму более 74 млрд рублей.
По его словам, прокуроры проводят специальные проверки и в случае, если законность происхождения денежных средств или имущества не подтверждается, прокурор обращается в суд, причем обязанность по доказыванию законности приобретения собственности ложится на чиновника.
Фото: strana-rf.ru