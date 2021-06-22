Горняк22: Судебный пристав исполнитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава — исполнителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По данным следствия в декабре 2020 года в помещении офисного здания в городе Барнауле обвиняемый получил взятку в размере 25 тысяч рублей от представителя должников. Денежные средства предназначались за незаконные действия, а именно в намеренном непринятии мер обвиняемым к отысканию должников и их имущества, на которое должно быть наложено взыскание и, следовательно, прекращение исполнительного производства.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия пристав частично признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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