ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Судебный пристав исполнитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава — исполнителя  Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

По данным следствия в декабре 2020 года в помещении офисного здания в городе Барнауле обвиняемый получил взятку в размере 25 тысяч рублей от представителя должников. Денежные средства предназначались за незаконные действия, а именно в намеренном  непринятии мер обвиняемым к отысканию должников и их имущества, на которое должно быть наложено взыскание и, следовательно, прекращение исполнительного производства.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками  УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия пристав частично признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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ГОРНЯК22 22.06.2021

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