Горняк22: Строящиеся квартиры на 16 млрд рублей проданы в Алтайском крае через эскроу » Городской портал — вРубцовске.ру

|

06 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По данным на 1 июня этого года граждане для покупки жилья в регионе открыли более 7,5 тыс. счетов эскроу. На них хранятся 15,6 млрд рублей. За год сумма увеличилась в восемь раз.

Уже два года застройщики могут привлекать дольщиков в строительство жилья только через счета эскроу. Исключением стали дома, которые на 1 июля 2019 года уже были построены на 30% и не менее 10% квартир в них было продано. По действующему сегодня механизму посредником между строителем и дольщиками выступает банк. Он хранит на счетах эскроу деньги покупателей квартир до тех пор, пока построенный дом не будет введен в эксплуатацию. Только после этого строительная компания, в чью пользу открыт счет, имеет право получить доступ к средствам дольщиков. Если застройщик не достроил дом в обещанные сроки, дольщики могут вернуть свои деньги в любой момент. К тому же суммы на счетах эскроу застрахованы государством в пределах 10 млн рублей. На счета эскроу можно направлять средства семейного капитала, а также выплаты, предусмотренные жилищными сертификатами.

«Когда дом введен в эксплуатацию, счета эскроу раскрываются. Застройщики могут получить свои деньги. Первые счета эскроу были раскрыты в Алтайском крае в сентябре 2020 года. А сейчас в нашем регионе уже построено таким способом больше 1,6 тыс. квартир. Строительные компании получили 4 млрд рублей», — пояснил руководитель барнаульского отделения Банка России Андрей Антипов.

На Алтайский край приходится значительный объем строительства многоквартирного жилья в Сибири. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в крае строится 20 тыс. квартир. Из них две трети — по счетам эскроу.

Фото: v-pravda.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК