Горняк22: Строить стали больше: итоги жилищного строительства в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайкрайстат публикует итоги жилищного строительства в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года. Приводятся данные без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

В январе-июне 2021 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 5 580 новых квартир общей площадью 397,1 тыс. кв. метров, что на 45,3% больше января-июня 2020 года.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 185,0 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 46,6% от общего ввода по краю и на 46,3% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

По сравнению с январем-июнем 2020 года ввод жилья увеличен в 22 муниципальных районах и 7 городских округах края.

Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Курьинском (в 7,7 р.), Баевском (в 3,4 р.), Хабарском (в 2,3 р.), Косихинском (в 2,0 р.), а также в городах: Новоалтайске (в 2,5 р.), Рубцовске (в 2,4 р.), Бийске (в 2,0 р.).

Фото: Алтакрайстат

Автор: vizitka01

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