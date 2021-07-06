Горняк22: Статья о проблемах турбизнеса в Змеиногорском районе стала началом серьезного разговора » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Опубликованный несколько дней назад на mip-info.ru материал о проблемах туристического бизнеса в Змеиногорском районе, с которыми столкнулся один из предпринимателей послужил поводом для начала серьезного разговора, в том числе и компетентных органов, с местными властями, — пишет «Москва и Подмосковье«.

Напомним, основной проблемой развития турбизнеса в указанном районе является проблема перевода земли из категории сельскохозяйственного назначения в разряд особо охраняемых территорий рекреационного назначения местного значения. Основой для выхода указанного материала стала масса проделанной работы журналистами сетевого издания «Москва и Подмосковье«, включающей в себя многочисленные запросы в различные инстанции, как на региональном так и на федеральном уровне, личные встречи с предпринимателями и представителями Администрации Змеиногорского района, а также комментарии экспертов.

На данный момент, как отмечает издание, со ссылкой на собственные источники, известно, что указанной темой, в том числе, заинтересовалась межрайонная прокуратура, а дополнили тему журналисты «Змеиногорского вестника», которые в свою очередь уже анонсировали выход собственного материала, также основанного на фактах, на 10 июля текущего года.

Фото: mip-info.ru

Автор: vizitka01

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