Горняк22: Стать народными дружинниками приглашают рубцовчан

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Народная дружина — основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Сегодня граждане, кому не безразличен правопорядок в родном городе, объединяются в народную дружину и участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с подразделениями полиции. Спектр деятельности общественного формирования весьма широк — патрулирование улиц, участие в раскрытии преступлений и профилактических рейдах, оказание помощи в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести, участие в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий.

Совместная деятельность добровольных народных дружин и полиции в охране порядка и профилактике правонарушений способствует повышению уровня доверия граждан к правоохранительным органам и снижению криминальной напряженности на улицах и в общественных местах.

Согласно статье 28 Закона Администрации Алтайского края за счет средств краевого бюджета осуществляется страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней.

За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленные при этом мужество и героизм граждане могут представляться к награждению наградами Российской Федерации и Алтайского края.

Кто может стать дружинником?

Народным дружинником может стать дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18-ти лет, не имеющий уголовного прошлого, соблюдающий законы Российской Федерации в сфере охраны общественного порядка.

Принятым в дружины выдаются удостоверения народного дружинника.

Желающие вступить в народную дружину города Рубцовска могут обратиться в МО МВД России «Рубцовский» по адресу пер. Улежникова, 1 или по телефону +7 (38557) 91-146, +7 (38557) 91-032.

Фото: static.mk.ru

Автор: vizitka01

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