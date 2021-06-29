Горняк22: Старший брат убил младшего в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Барнауле завели уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 23 июня 2021 года, обвиняемый пришел в гости к своему брату в краевом центре. После распития спиртного между ними произошла словесная ссора, переросшая в обоюдную драку. Старший брат, из-за малозначительного повода умышленно нанес хозяину дома множественные удары в область жизненно-важных органов и покинул место преступления.

От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый задержан. Следствием проводится сбор и закрепление доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается. Об этом сообщает Следственный комитет России по Алтайскому краю.

Фото: happylady24.ru

Автор: vizitka01

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