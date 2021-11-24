ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г»  ч.3  ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

По данным следствия, в июле 2021 года в городе Бийске подросток под предлогом зайти в социальную сеть, попросил у своего знакомого сверстника телефон. Пока юноша был отвлечен, обвиняемый воспользовался услугой «мобильный банк» и перевел с его банковского счета денежные средства в размере 1200 рублей, которыми в дальнейшем воспользовался по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину в содеянном признал и возместил причиненный ущерб, однако это не освободило его от привлечения к уголовной ответственности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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