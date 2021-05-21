Горняк22: Стало известно, как в Рубцовске решается вопрос с бездомными собаками

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20 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. После серии публикаций в СМИ об инцидентах с безнадзорными собаками, когда бездомные животные нападали на детей, администрация Рубцовска предприняла меры для урегулирования проблемы.

В частности, по словам заместителя главы Рубцовска Олега Обуховича, на данный момент, 11.05.2021 года, заключен контракт, за №40/У, на отлов безнадзорных животных на территории города Рубцовска с ИП Гайдадым АНО «Приют для бездомных животных «Оскар» г.Славгород». Условия контракта также включаю в себя отлов, транспортировку, лечение, вакцинацию, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.

Также, на сегодняшний день, горадминистрацией передана заявка на отлов собак в общественных местах города Рубцовска.

Дабы исключить возможные нападения бездомных животных на граждан, по фактам обнаружения безнадзорных животных в общественных местах города, можно звонить в управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии г.Рубцовска по телефонам: (38557) 9-64-10, 9-64-11.

Помимо прочего, стоит отметить, что, по нашим данным, проблема с безнадзорными животными, в ближайшем будущем, будет рассмотрена депутатами АКЗС. Подробнее об этом мы сообщим позже.

Фото: progorodsamara.ru

Автор: vizitka77

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