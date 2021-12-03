Горняк22: Стал очевидцем преступления? Не молчи! » Городской портал — вРубцовске.ру

|

02 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. МО МВД России «Рубцовский» напоминает, что заявить о совершенном или готовящемся преступлении может каждый.

Если преступление произошло только что, обратитесь в полицию как можно скорее. Так больше шансов найти виновного по «горячим следам».

Если Вам нужна оперативная помощь, наберите 102 или 112 с мобильного телефона. Назовите свои фамилию, имя и отчество, скажите, где Вы в данный момент находитесь. Если Вы в данный момент на месте происшествия, дождитесь сотрудников полиции.

Как можно подробнее изложите, что произошло. Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, особые приметы: бороду, усы, родимые пятна, шрамы, татуировки; анатомические особенности (дефекты движения, речи). Если на месте происшествия были свидетели, попросите их дождаться с Вами прибытия сотрудников полиции. Запишите их данные (ФИО, адрес, контактный телефон). Если преступление давнее и не требует срочного реагирования, Вы имеете право заявить о преступлении устно, письменно, по почте или факсом. Обратиться можно в дежурную часть любого территориального органа МВД.

Факт совершения преступления значения не имеет. В дежурной части заявление зарегистрируют, а Вам выдадут отрывной талон-уведомление, опросят по существу. Идите в ближайший участковый пункт или отдел полиции. Нет особой разницы, пойдёте Вы к участковому или в отдел полиции, выбирайте ближайший. Когда Вы пришли с заявлением в отдел полиции, сотрудник обязан составить протокол принятия устного заявления о преступлении, а также предупредить Вас об ответственности за заведомо ложный донос (статья 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Сотрудник может помочь Вам написать заявление. Если Вы не понимаете деталей, переспросите и выясните. Никогда не пишите того, с чем не согласны. Не забудьте внимательно перечитать протокол.

Сотрудники полиции не вправе отказать в приеме заявления и сообщения о преступлении, так как их должны принимать во всех территориальных органах МВД круглосуточно и независимо от того, когда и где произошло преступление. За отказ в принятии заявления сотрудника полиции могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

ВАЖНО! В случае если сотрудник дежурной части (иной сотрудник полиции, уполномоченный принимать заявления и сообщения) отказывается принимать у Вас заявление о преступлении, позвоните на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю (короткий номер с мобильного телефона 128), обратитесь к вышестоящему руководителю территориального органа МВД. Кроме того, в соответствии частью 5 статьи 144 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

Если преступление не относится к компетенции полиции, заявление всё равно обязаны принять, зарегистрировать и передать в другой орган. Закон не ограничивает сроки обращения в правоохранительные органы. Даже если истекли сроки давности, заявление у Вас принять обязаны.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК