Горняк22: Спутниковый интернет в горах Алтая помог в развитии успешного экологического бизнеса

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На минувшей неделе в столице Алтайского края состоялась презентация очередного, уникального документального фильма, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей».

В основу сюжета фильма положена история семейного дела семьи Кувикиных из Новосибирска.

У Сергея Кувикина была мечта организовать фермерское предприятие по разведению алтайского марала* для производства из его пантов** препаратов, считающихся полезными для здоровья людей.

Воплотить мечту в реальность Сергею удалось. Он приобрел в собственность небольшое стадо маралов и территорию для питомника, расположенную в живописной, экологически чистой, но труднодоступной гористой местности – на границе Алтайского края и Республики Алтай.

Идея создания экологичного бизнеса, направленного на оздоровление людей, оказалась настолько привлекательной и перспективной в семье Кувикиных, что сразу после покупки маральника к главе семейства присоединился его сын Николай – он специально вернулся в Новосибирск из Москвы и активно включился в развитие семейного дела.

Со временем численность стада маралов выросла в несколько раз и достигла отметки в 600 голов. В планах Кувикиных, помимо строительства фермы по разведению оленей и заготовке пантов, появились новые амбициозные цели: создание собственного производства пантосодержащей продукции с офисом-лабораторией в Новосибирске, организация рекреационной туристической базы для отдыха и пантолечения рядом с маральником на Алтае, расширение продуктовой линейки и увеличение масштабов сбыта продукции.

Для реализации задуманного были необходимы средства коммуникации – в первую очередь, между питомником, расположенным на Алтае и офисом-лабораторией в Новосибирске, которые разделяет более 550 километров и граница двух субъектов Российской Федерации. Кувикины поняли, что в отсутствие на гористой алтайской местности даже сотовой связи им может помочь только спутниковый интернет. На помощь пришли современные эффективные спутниковые решения РТКОММ.

– Для того, чтобы эффективно управлять маральником, я живу там большую часть года. До подключения спутникового интернета полноценного бизнеса в том виде, в каком он есть сейчас, фактически не существовало. Раньше мне приходилось по любому рабочему вопросу выезжать в районный центр, заполнять там бумаги, составлять заявки, проверять почту, совершать деловые звонки в наш офис в Новосибирске. Это и неоправданно затратно и отнимало много времени, — рассказал Сергей Кувикин. – С подключением спутниковой тарелки – единственно эффективного в специфической пересеченной горной местности способа связи, наша жизнь и бизнес изменились, получили новое качество и позитивную динамику развития. Теперь мы с сыном решаем все вопросы быстро и согласованно, а наше семейное дело, направленное на улучшение здоровья людей, благополучно растёт и развивается. – Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с отцом было бы крайне сложно достичь таких результатов, какие мы имеем сейчас, а именно: существенно возросшее поголовье маралов, дающее стабильный прирост запасов сырья, популярную среди сибирских туристов рекреационную базу с пантовыми ваннами, увеличение номенклатуры продуктовой линейки, расширение географии поставок. Мы признательны компании РТКОММ за качественный надежный сервис и активную позицию по продвижению знаний о современных спутниковых технологиях, – дополнил слова отца, Николай Кувикин.

В свою очередь, в ходе презентации в Барнауле перед журналистами, генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев подчеркнул преимущества спутникового интернета:

– Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь семьи Кувикиных изменилась к лучшему, а их новые мечты и цели получили надежный инструмент инфокоммуникационной поддержки. История Кувикиных показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь.

– Проект «Меняем жизнь людей» – часть стратегии развития нашей компании, а социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России*** побуждает нас стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кому для достижения жизненно важных целей остро не хватает стабильного скоростного доступа во всемирную сеть, уже давно привычного жителям городов.

Посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Алтайском крае – IT-журналист и телеком-эксперт Ирина Баенкова подтвердила актуальность современных спутниковых технологий на труднодоступных территориях:

– Скоростной интернет – это одна из базовых потребностей для развития личности, общества, территорий. Я много пишу об информатизации нашей страны и искренне рада тому, что даже в таких труднодоступных районах, как горы Алтая, можно найти способ организовать полноценную жизнь онлайн. Особенно важно, что спутниковый интернет, придя на помощь героям проекта РТКОММ – семье Кувикиных – изменил к лучшему не только их жизнь, позволив построить успешный бизнес мечты. Косвенно и попутно он меняет к лучшему жизнь и других людей, которые так или иначе соприкасаются с делом жизни Сергея и Николая. Главный вывод, который я могу сделать из этой истории – всё возможно, если есть мечта, воля, жизненная энергия и современные технологии – например в виде скоростного спутникового интернета.

Стоит отметить, что, уже реализованный в Иркутской области Красноярском и Алтайском крае проект РТКОММ «Меняем жизнь людей», на протяжении 2021 года запланирован к проведению и в других регионах России. В фокусе проекта – судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

* Алтайский марал относится к отряду парнокопытных, семейству оленевых, подвид Wapitis из семейства оленей (Cervidae).

** Кровь марала алтайского применяется в народной медицине. Считается, что благодаря содержанию витаминов, аминокислот, гормонов, стероидов, микроэлементов, кровь из пантов марала — не окрепших молодых «весенних» рогов — имеет тонизирующий и оздоравливающий эффект.

*** по данным ComNews Research (входит в ГК ComNews), по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов.

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РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») является крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России.

Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

РТКОММ системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и всех категорий клиентов. Традиционно прочные партнерские взаимоотношения с крупным бизнесом и операторами связи являются фундаментом динамичного развития компании.

Активно способствуя развитию рынка спутниковой связи в России, РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

Еще одно направление, которое активно развивает РТКОММ – услуга «Морской VSAT». На сегодняшний день она востребована среди всех категорий клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Зона обслуживания РТКОММ – вся акватория Мирового океана, включая прибережные зоны всех континентов.

Автор: vizitka01

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