Горняк22: Специалисты Кадастровой палаты проконсультировали более 2,5 тысяч жителей Алтайского края » Городской портал — вРубцовске.ру

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30 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году более 2,5 тыс. жителей Алтайского края получили консультации в офисах региональной Кадастровой палаты. Эксперты ведомства рассказали, в каких случаях жители края могут обратиться за консультационными услугами.

«Больше трех лет Кадастровая палата предоставляет консультации в сфере оборота недвижимости. Круг вопросов, с которыми специалисты помогают разобраться, достаточно широк. Это регистрация прав и кадастровый учет, проверка истории объекта недвижимости, подготовка проекта договора и других документов, необходимых для сделки. Такие консультации важны с точки зрения безопасности, простоты и времени оформления сделки», — отметил заместитель директора Кадастровой палаты по Алтайскому краю Дмитрий Николаиди.

Как правило, консультационные услуги востребованы среди тех, кто не знает, как правильно оформить сделку или тех, кто заинтересован в квалифицированном мнении эксперта. При этом прием документов по услугам Росреестра специалистами Кадастровой палаты исключает возможность ошибок и снижает вероятность приостановления или отказа при рассмотрении заявления о проведении кадастрового учета или регистрации прав.

Также региональная Кадастровая палата оказывает услуги по подготовке аналитической информации о недвижимости, выдаёт сертификаты усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, осуществляет выездной прием и курьерскую доставку документов.

Записаться на прием, а также уточнить перечень и порядок оказания консультационных услуг можно в офисах Кадастровой палаты в Бийске, Рубцовске, Алейске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде и Барнауле. В г. Барнауле для удобства граждан работает более 10 точек выездного обслуживания с центральным офисом, расположенным по адресу: ул. Северо-Западная, д. 3а. Записаться на прием можно по телефону 8 (3852) 55-76-47 или направить интересующие вопросы на адрес электронной почты dostavka@22.kadastr.ru.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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