Горняк22: Сотруднику одного из обществ с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сторожа — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 45-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 9 августа 2021 года обвиняемый, являясь сотрудником одного из обществ с ограниченной ответственностью, поехал в Заринский район, чтобы привезти продукты для сторожа предприятия. По дороге мужчина распивал спиртные напитки и на место прибыл в состоянии сильного алкогольного опьянения. В вечернее время, находясь в сторожевом вагончике, он стал конфликтовать с работником, после чего на почве личных неприязненных отношений избил 62-летнего мужчину, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника. Место происшествия обвиняемый покинул и после задержания отрицал свою причастность к содеянному, утверждая, что сторож уже не подавал признаков жизни, когда он приехал к нему с продуктами. Однако комплекс первоначальных следственных действий, проведенный следователем СК, опроверг версию мужчины, который впоследствии сознался в содеянном.

В настоящее время по уголовному делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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