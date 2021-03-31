Горняк22: Сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю присягнули на верность Родине и служебному долгу

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30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Присягу приняли более 50 человек – молодые сотрудники из учреждений уголовно-исполнительной системы городов Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Бийска и села Шипуново.

В управлении церемония присяги состоялась на плацу перед памятными досками ветеранов УИС. Открыл торжественное мероприятие врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин. Он поздравил новобранцев с вступлением в ряды полноправных сотрудников уголовно-исполнительной системы, пожелал честно, добросовестно и ответственно относиться к службе.

Перед Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем УФСИН России по Алтайскому краю и личным составом управления молодые сотрудники поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

С напутственной речью к новобранцам обратился помощник начальника управления по организации работы с верующими Александр Побединский. Отец Александр благословил молодых сотрудников на служение Отечеству.

После проведения торжественной церемонии присяги в актовом зале управления прошла встреча молодых сотрудников с ветеранами УИС – Надеждой Николаевной Угодиной и Андреем Владимировичем Говголенко. Они поздравили молодых сотрудников, рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе и ответили на интересующие вопросы.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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