Горняк22: Сотрудники УФСИН присоединились к Всероссийской акции «Родительский день в уголовно-исполнительной инспекции» » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В мероприятиях, проходивших в городе Барнауле, Бийске и Алейске, приняли участие подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также их законные представители.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Алтайскому краю присоединились к Всероссийской акции «Родительский день в уголовно-исполнительной инспекции», инициированной ФСИН России. Основной целью акции является правовое регулирование воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, состоящими на учете уголовно-исполнительной инспекции. Мероприятие прошло впервые в рамках Всероссийской акции и направлено на профилактику совершения повторных преступлений и вовлечения подростков в криминальную субкультуру. Взаимодействие с родителями в перевоспитании подростков, имеющих проблемы с законом, одно из важнейших направлений работы сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

Приглашенные представители православной церкви совместно с специалистами центров социального обслуживания населения города Алейска и города Бийска уделили внимание родителей на особенности подросткового возраста, дали рекомендации о том, как понимать и принимать подростка. Психологи филиалов говорили о важности семейных уз, традиций благодаря которым поддерживаются доверительные отношения между членами семьи.

В завершении встречи участники получили памятки, содержащие советы и рекомендации для родителей по вопросу выстраивания взаимоотношений с детьми, а также контакты для обращения за помощью.

Мероприятие подобного характера нацелено, в первую очередь, на развитие позитивной правопослушной направленности подростков, а также привлечение в процесс исправления родителей, опекунов и законных представителей.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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