Горняк22: Сотрудники Троицкого межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю провели лекцию для учащихся КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» заместитель руководителя Троицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Надежда Холопова провела классный час для учащихся 1 курса КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» на тему «Отдельные аспекты уголовной и административной ответственности за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. Предупреждение совершения преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Терроризм и экстремизм представляет угрозу национальной безопасности любого государства, его национальным интересам. В связи с этим устранение террористической угрозы и распространение экстремизма рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации.

Надежда Алексеевна рассказала студентам техникума об основных нормативно-правовых актах, положениях уголовного закона и КоАП РФ, регламентирующих уголовную и административную ответственность за совершения деяний экстремистской и террористической направленности, остановилась на отдельных моментах выявления преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием ИТС Интернет, а также особенностях их расследования. Кроме того, следователь привела примеры совершения преступлений экстремистского и террористического характера, совершенные приверженцами идей организаций, запрещенных на территории РФ, в том числе на примере практики Алтайского края.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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