Горняк22: Сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю совместно с кадетами Барнаульского кадетского корпуса приняли участие в открытии выставки Всероссийской выставки «Без срока давности» - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю совместно с кадетами Барнаульского кадетского корпуса приняли участие в открытии выставки Всероссийской выставки «Без срока давности» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Алтайском государственном краеведческом музее была открыта выставка уникальных архивных документов «Без срока давности». Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю совместно с кадетами Барнаульского кадетского корпуса приняли участие в уникальной выставке архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории, которая открыла свои двери в 63 регионах страны.

Выбор даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 г. была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Премия «Победа» присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

На выставке представлены наиболее интересные архивные материалы, выявленные из 7000 документов федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов, подтверждающие и раскрывающие тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны и истощить ее ресурсы. Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции, массовое уничтожение мирного населения, травля голодом, принудительные работы, угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах, и другие.

На открытии выставки выступил председатель поискового движения России в Алтайском крае Дмитрий Вейн, который отметил большой вклад Следственного комитета России в развитие поискового движения. Выступающие отметили, что такие проекты имеют важное значение в нашей современной жизни и позволяют наглядно увидеть злодеяния нацистов и сформировать мнение, в том числе подрастающего поколения, осуждающее преступные действия нацистов и их пособников, а также увековечить подвиг советского народа.

Присутствующие подчеркнули, что память о том времени мы должны сохранять в своих сердцах и передавать эстафету памяти будущим поколениям, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

Назад Вперед ГОРНЯК22 11.02.2021 ГОРНЯК22 11.02.2021

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar