Горняк22: Сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю совместно с кадетами Барнаульского кадетского корпуса приняли участие в открытии выставки Всероссийской выставки «Без срока давности» - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском государственном краеведческом музее была открыта выставка уникальных архивных документов «Без срока давности». Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю совместно с кадетами Барнаульского кадетского корпуса приняли участие в уникальной выставке архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории, которая открыла свои двери в 63 регионах страны.

Выбор даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 г. была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Премия «Победа» присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На выставке представлены наиболее интересные архивные материалы, выявленные из 7000 документов федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов, подтверждающие и раскрывающие тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны и истощить ее ресурсы. Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции, массовое уничтожение мирного населения, травля голодом, принудительные работы, угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах, и другие.

На открытии выставки выступил председатель поискового движения России в Алтайском крае Дмитрий Вейн, который отметил большой вклад Следственного комитета России в развитие поискового движения. Выступающие отметили, что такие проекты имеют важное значение в нашей современной жизни и позволяют наглядно увидеть злодеяния нацистов и сформировать мнение, в том числе подрастающего поколения, осуждающее преступные действия нацистов и их пособников, а также увековечить подвиг советского народа.

Присутствующие подчеркнули, что память о том времени мы должны сохранять в своих сердцах и передавать эстафету памяти будущим поколениям, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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