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Алтайский край

Горняк22: Сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю приняли участие в Дне открытых дверей Алтайского государственного университета — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

С 22 по 27 марта 2021 года на базе Юридического института Алтайского государственного университета проходит неделя открытых дверей, на котором принимают участие и практические работники правоохранительных органов. 23 марта в данном мероприятии принял участие  заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Кирилл Тырышкин.

Следователь в своем выступлении рассказал  выпускникам школ о функциях и задачах Следственного комитета, о выборе своей профессии, требованиях, предъявляемых при трудоустройстве к кандидату на должность следователя, необходимых моральных и личностных качествах будущего следователя, значимости работы следователя Следственного комитета.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

Назад Вперед ГОРНЯК22 26.03.2021

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