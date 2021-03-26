Горняк22: Сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю приняли участие в Дне открытых дверей Алтайского государственного университета — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

С 22 по 27 марта 2021 года на базе Юридического института Алтайского государственного университета проходит неделя открытых дверей, на котором принимают участие и практические работники правоохранительных органов. 23 марта в данном мероприятии принял участие заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Кирилл Тырышкин.

Следователь в своем выступлении рассказал выпускникам школ о функциях и задачах Следственного комитета, о выборе своей профессии, требованиях, предъявляемых при трудоустройстве к кандидату на должность следователя, необходимых моральных и личностных качествах будущего следователя, значимости работы следователя Следственного комитета.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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