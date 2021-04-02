Горняк22: Сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю приняли участие во встрече с представителями студенческой организации Алтайского государственного университета — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

На базе Юридического института Алтайского государственного университета состоялась встреча представителей студенческой организации «Киберждружина22» с руководителем четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Николаем Воронковым и прокурором отдела по исполнению законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Алексеем Ивочкиным.

В ходе встречи отмечена актуальность противодействия противоправным действиям, связанным с распространением в сети «Интернет» информации, направленной на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе в незаконный оборот наркотических средств, распространением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, совершении в отношении них преступлений, обсуждены предмет и методы ведения такой деятельности.

По итогам встречи участниками была отмечена актуальность противодействия противоправным действиям, связанным с распространением в сети «Интернет» информации, направленной на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе в незаконный оборот наркотических средств, распространением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, совершении в отношении них преступлений, обсуждены предмет и методы ведения такой деятельности.

В ходе беседы участниками встречи достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве, организации совместных мероприятий, направленных на профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в том числе в сети «Интернет».

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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