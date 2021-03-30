Горняк22: Сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Третий Конгресс цивилистов правоохранительных органов — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователь контрольно — следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Анна Лобова приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Третий Конгресс цивилистов правоохранительных органов», проходившей 25-26 марта 2021 года, на базе Нижегородской академии МВД России и Алтайского филиала Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ.

Организаторами конференции выступили: Алтайский филиал Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ, Нижегородская академия МВД России, Барнаульский юридический институт МВД России.

Мероприятие проводилось в режиме онлайн с участием научно-педагогических работников, судей, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета, государственной и муниципальной власти, адвокатуры, нотариата. Конгресс объединил более 200 участников, из 65 организаций и 20 городов России, Белоруссии и Казахстана.

Пленарное заседание открыл начальник Нижегородской академии МВД России к.ю.н., доцент, генерал-майор полиции Д.Н. Архипов.

Далее с приветственным словом к участникам обратились: начальник Барнаульского юридического института МВД России и декан юридического факультета Алтайского филиала Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ.

Прозвучали доклады заведующего кафедрой гражданского права и процесса Алтайского филиала Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ, профессора кафедры гражданского права и процесса Санкт-Петербургского университета МВД России.

В рамках работы секции Алтайского филиала РАНХиГС «Актуальные проблемы реализации частного права в деятельности органов власти», выступили с докладами представители Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета (РК, г. Семей), Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, Саратовского военного института войск национальной гвардии, Юридического факультета Брянского государственного университета, Юридического института Сибирского федерального университета (г. Кемерово), Железнодорожного суда г. Барнаула.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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