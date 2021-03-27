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Алтайский край

Горняк22: Сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю приняли участие в круглом столе по вопросу «Актуальные вопросы выявления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалификации преступлений экстремистской направленности» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

 На базе Барнаульского юридического института МВД России состоялся межведомственный круглый стол на тему «Актуальные вопросы выявления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалификации преступлений экстремистской направленности»

В работе круглого стола приняли участие представители БЮИ МВД России, старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю  Мария Казакова,  представители прокуратуры Алтайского края,  ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В рамках межведомственного круглого стола обсуждены характерные проблемы выявления, доказывания преступлений экстремистской направленности и административных правонарушений на территории края, а также  принимаемые меры по профилактике таких преступлений, в том числе среди несовершеннолетних.

По итогам дискуссии участники круглого стола пришли к общим выводам:  проведение ранней профилактики подобных негативных явлений, с привлечением к данной работе самой молодежи,  информирование граждан о положительной работе правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом, терроризмом, укрепление взаимодействия правоохранительные органов, органов исполнительной власти  и общественности в деле по предупреждению и борьбы с экстремистскими проявлениями.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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