Горняк22: Сотрудники следственного управления по Алтайскому краю провели встречу со студентами Алтайского государственного педагогического университета в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» заместитель руководителя четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Станислав Асташенко провел студентам Алтайского государственного педагогического университета лекцию по теме «Профилактика экстремизма и терроризма в современном информационном обществе».

Основной задачей встречи стало формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму. Станислав Александрович разъяснил студентам основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующий противодействие экстремистской и террористической деятельности в Российской Федерации, рассказал об особенностях расследования преступлений данной направленности.

При этом лектор привел из своей следственной практики наглядные примеры совершения подростками и студентами преступных деяний указанной категории, чем вызвал неподдельный интерес и привлек особое внимание слушателей, которые, вдохновившись полученной информацией, не только повысили уровень своей правовой грамотности в вопросах профилактики экстремизма и терроризма, но и подготовились к тому, чтобы усвоенный материал изложить и донести до лиц, входящих в их круг общения.

В заключение проведенного мероприятия офицер, ссылаясь на трагические события, произошедшие в университете г. Пермь, рассказал слушателям о том, как нужно правильно себя вести в случае совершения террористического акта в целях того, чтобы не стать жертвой преступления.

Студенты, усвоив доведенный до них материал, а также преподавательский состав педагогического университета, оценив несомненную пользу и интересную подачу лекции, поблагодарили Станислава Александровича и высказались о своем желании в дальнейшем еще участвовать в профилактических мероприятиях, организованных и проводимых сотрудниками следственного управления.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

Назад Вперед

ИСТОЧНИК