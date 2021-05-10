Горняк22: Сотрудники следственного отдела по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Симак Григория Семеновича — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Офицеры следственного отдела по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили ветерана Симак Григория Семеновича с Днем Победы и вручили ему памятные подарки.

Григорий Семенович родился в селе Улендикуль Исикульского района Омской области 07.06.1926 г. В 1943 года стал курсантом Красноярского 34 мотострелкового полка, в 1944 году курсантом 19 учебного танкового полка в Нижнем Тагиле, а 26.03.1945 поступил на формирование в 55 танковую бригаду Первого Украинского фронта. В апреле 1945 году участвовал в качестве командира орудия танка Т-34-85 при переправе через реку Нейс на Польско-Германской границе. Победу Григорий Семенович встретил в столице Чехословакии – Праге. После войны Григорий Семенович еще 5 лет служил в 55-й танковой бригаде. После демобилизации в 1950 году приехал в Алтайский край, где впоследствии выучился на киномеханика и проработал им 24 года.

Офицеры выразили слова благодарности герою и низко поклонились в благодарность за Победу!

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