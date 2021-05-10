ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Сотрудники следственного отдела по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Симак Григория Семеновича — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Офицеры следственного отдела по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили ветерана Симак Григория Семеновича  с Днем Победы и вручили ему памятные подарки.

Григорий Семенович родился в селе Улендикуль Исикульского района Омской области 07.06.1926 г. В 1943 года стал курсантом Красноярского 34 мотострелкового полка, в 1944 году курсантом 19 учебного танкового полка в Нижнем Тагиле, а 26.03.1945 поступил на формирование в 55 танковую бригаду Первого Украинского фронта. В апреле 1945 году участвовал в качестве командира орудия танка Т-34-85 при переправе через реку Нейс на Польско-Германской границе. Победу Григорий Семенович встретил в столице Чехословакии – Праге. После войны Григорий Семенович еще 5 лет служил в 55-й танковой бригаде. После демобилизации в 1950 году приехал в Алтайский край, где впоследствии выучился на киномеханика и проработал им 24 года.   

Офицеры выразили слова благодарности герою и низко поклонились в благодарность за Победу!

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ГОРНЯК22 11.05.2021

Горняк22: Следователи Заринского МСО СУ СК России по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику воинам-победителям совместно с ребятами из подшефного детского центра — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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