Горняк22: Сотрудники следственного отдела по Индустриальному и Ленинскому районам СУ СКР по Алтайскому краю посетили воспитанников подшефного КГБУ «Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Добрая традиция оказывать помощь и поддержку детям, находящимся в специализированных учреждениях продолжена сотрудниками следственного управления. Следователями СО по Индустриальному и Ленинскому районам г.Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю провели профилактическую встречу с воспитанниками подшефного КГБУ «Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2».

Офицеры рассказали детям, что летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и купаться, но и высокие риски для детей, в связи с чем, нужно быть внимательней и соблюдать меры безопасности в быту и на природе.

Следователями особое внимание уделили теме «Детский травматизм». Это очень важная и серьезная проблема, в период летних каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице. Особо часто возникновению травм способствуют детская любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.

Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье ребенка и позволит провести летние каникулы с максимальным удовольствием.

На протяжении нескольких лет следователи встречаются с воспитанниками указанного детского учреждения и проводят товарищеские матчи по футболу. В этот раз игра была приурочена Международному дню защиты детей.

Воспитанники центра играя в футбол со следователями показали свои лучшие качества: выносливость, терпение, умение принимать решения, командный дух, при этом соблюдая безопасность от травматизма. Победила дружба.

Талантливые дети, гордость центра и страны.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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